Concours à 3-points : Jayson Tatum, Tyler Herro, Tyrese Haliburton et Damian Lillard présents !

Sources: NBA 3-Point Contest participants at All-Star Weekend: Boston's Jayson Tatum, Sacramento's Kevin Huerter, Miami's Tyler Herro, Indiana's Tyrese Haliburton and Buddy Hield, Portland's Damian Lillard and Anfernee Simons and Utah's Lauri Markkanen.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 14, 2023