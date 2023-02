Kyrie Irving ne veut plus répondre aux questions sur son avenir à Dallas

Forcément, après ses départs compliqués de Cleveland, Boston et Brooklyn, et alors qu’il est « free agent » en fin de saison, l’avenir de Kyrie Irving représente un gros point d’interrogation chez les Mavericks.

Mais, pour le moment, le nouveau compère de Luka Doncic dans le Texas ne veut pas évoquer le sujet.

« Cela crée des distractions inutiles pour nous et notre équipe », a-t-il expliqué à la presse, avant ses débuts à domicile face aux Wolves. « J’ai déjà eu à faire face à ce genre de situation, et c’est très éprouvant sur le plan émotionnel de répondre sans cesse à des questions comme ‘Quel est le long terme ? Quel est le long terme ?' »

Kyrie Irving veut donc se focaliser sur la fin de saison de l’équipe, même s’il admet qu’avec le GM Nico Harrison, qu’il a bien connu lorsqu’il était chez Nike, et Jason Kidd, qu’il adorait en grandissant, l’atmosphère est idéale.

« Depuis le début, depuis que je suis arrivé ici, il n’y a rien eu d’autre qu’une étreinte chaleureuse, un amour sincère et une familiarité au niveau des relations humaines sur lesquelles je peux vraiment compter dans les moments de questionnement ou de confusion », a ainsi développé le meneur. « Il y a juste une touche positive ici. Je prends les choses au jour le jour. C’est tout ce que je peux faire dans cette vie. Ce que l’avenir me réserve ne dépendra que de ce que je fais maintenant et de la façon dont je me prépare pour les prochaines étapes, c’est-à-dire être le meilleur coéquipier possible dans le vestiaire et un grand leader, au sein de la communauté de Dallas et de la NBA. Je vais simplement continuer à être moi-même. »

Du côté de Dallas, on élude également les questions. Le club est forcément conscient du risque de perdre Kyrie Irving cet été, si les choses déraillent d’ici la « free agency », alors que Los Angeles pourrait avoir la marge financière pour reconstituer le duo Irving/James. Mais pour Nico Harrison, il n’est pas question d’admettre que lâcher Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un premier tour de Draft et deux « deuxième tour » est un pari risqué.

« Je ne vois absolument aucun risque. Je connais Kyrie depuis longtemps. Je sais de quoi il est fait. Je sais quel genre de personne il est. Tous ceux qui l’ont vu jouer au basket savent quel type de joueur de basket il est. Je ne vois donc pas le risque que cela représente. En fait, je voyais le risque de ne pas faire l’échange » conclut-il.