Le MVP de la nuit | LaMelo Ball se fait plaisir

Trae Young et LaMelo Ball ne fêteront pas leur deuxième sélection All-Star dimanche prochain, mais cette nuit, ils ont vécu un All-Star Game de saison régulière avec une victoire 144-138 des Hornets face aux Hawks. Un match où les deux défenses étaient restées aux vestiaires, et c’était idéal pour permettre à LaMelo Ball de briller.

Leader de Hornets qui restaient sur sept défaites de rang, le petit frère de Lonzo termine la rencontre avec 30 points, 15 passes et 6 rebonds. À 21 ans et 175 jours, il est le 4e joueur le plus jeune à réaliser une telle perf’, derrière Trae Young justement, mais aussi Luka Doncic et De’Aaron Fox.

Mais ce qu’on retient surtout, c’est son adresse aux tirs : 12 sur 19 aux tirs, dont 6 sur 10 à 3-points. Un rayon de soleil dans une saison compliquée en terme d’adresse pour le meneur, à 40% en général dont 36% de loin.

« Je ne vais pas mentir… Je ne pense même pas avoir progressé dans ce domaine » assure LaMelo Ball, quand on lui rappelle que son tir était la grosse interrogation à son arrivée en NBA. « J’ai toujours pensé que j’étais capable de shooter. C’est juste que j’en prends plus, et j’imagine que je shoote avec davantage de confiance. »

Un joueur « unique » pour Dominique Wilkins

Ce qui séduit ses coéquipiers, c’est son enthousiasme. Comme meneur de jeu, c’est évidemment lui qui donne le tempo et qui dirige les systèmes. Mais au-delà de ce rôle, c’est son plaisir de jouer qui déteint sur le groupe.

« S’il y a une chose que je sais bien sur Melo, c’est que c’est un « gamer ». Quelle que soit sa journée, bonne ou mauvaise, dès qu’il entre sur le terrain, il oublie tout, et il joue simplement au basket » témoigne Terry Rozier. « On apprécie tout ça, et de voir tout ça de près, c’est très particulier. Plus rien ne me surprend avec lui. C’est un vrai « gamer », et il peut shooter ».

Présent sur place pour commenter la rencontre, Dominique Wilkins estime que « LaMelo est unique« . « Il continue de progresser, et il va apprendre à être davantage dans le contrôle. Mais son talent est hors normes. Je l’ai apprécié dès qu’il a débarqué car on avait entendu beaucoup de choses sur lui, et il était bon. Et quand je l’ai vu pour la première fois, ma réaction a été de dire : ‘Mais il sait jouer !’ Il m’impressionne depuis le premier jour. »

Encore beaucoup de choses à travailler

Pour son coach, il reste toutefois beaucoup de choses à améliorer, comme la défense, les changements de rythme, mais aussi et surtout le travail sur les écrans avec ses coéquipiers. Pour Steve Clifford, LaMelo Ball doit être capable de jouer l’isolation dans le « money time », mais aussi de trouver les meilleurs angles avec le poseur d’écrans.

« C’est l’un de ses meilleurs matches, et je pense que c’est important qu’il fasse en sorte qu’on soit organisé en attaque. Son jeu commence par la création et les tirs. Ce sont des éléments déjà exceptionnels chez lui. Il faut qu’on travaille sur la mise en place, sur les angles des écrans. Si vous regardez un match NBA, tous les soirs, les quatre dernières minutes sont composées d’isolation et de pick-and-roll très haut. C’est la chose la plus difficile à défendre, et on n’a pas vraiment ça. On n’a pas eu beaucoup de réussite cette année sur les pick-and-roll avec notre pivot, et il faut y arriver. On peut me dire que le basket, c’est du mouvement, mais dans les chiffres, les meilleures équipes dans les cinq dernières minutes ne font pas circuler la balle. C’est du jeu direct. On donne la balle à un super joueur, et on joue en fonction de lui. On doit y parvenir. »