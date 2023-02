Le Magic va se séparer de RJ Hampton

Est-ce déjà la fin de l’aventure de RJ Hampton en NBA ? Selon l’Orlando Sentinel, l’ancien prodige des lycées va être coupé par le Magic, trois ans après son arrivée en NBA comme 24e choix de la Draft. Le « combo guard » est victime du retour de Markelle Fultz, et il n’entre plus dans la rotation de Jamahl Mosley.

Cet été, les dirigeants ne lui avaient pas proposé de « qualifying offer », et le joueur savait qu’il serait free agent non protégé à la fin de la saison. Finalement, il pourrait être déjà libre de tout contrat, et ce n’est pas certain qu’il intéresse grand monde pour le dernier tiers de la saison.

À seulement 22 ans, peut-être que son avenir est en Europe, avant peut-être de revenir plus tard en NBA.