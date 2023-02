Josh Hart, « New York State Of Mind »

Pour le public bouillant et passionné du Madison Square Garden, c’était un vrai évènement de la saison à ne manquer, hier soir. Car après avoir raté la rencontre de la veille à Philadelphie, le temps que son transfert soit officialisé dans les bureaux de la ligue, Josh Hart était effectivement disponible pour le deuxième match du « back-to-back » face au Jazz, qui marquait donc ses débuts avec les Knicks.

« J’ai toujours adoré jouer [au Madison Square Garden] quand je venais en tant que visiteur. Il y règne une atmosphère unique dans la ligue. Chaque possession semble plus intense, plus disputée » avait-il d’ailleurs déclaré en conférence de presse, quelques heures avant la rencontre. Une performance à 11 points, 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions plus tard, son sentiment vis-à-vis de la « Mecque » n’en était que renforcé, après que le public du « MSG » l’ait copieusement ovationné à chacune de ses contributions. « J’ai adoré ! Ils m’ont accueilli comme un roi, j’ai adoré. C’était chouette d’être acclamé comme ça, pour ma première » ajoutait-il.

Soldat dur au mal, toujours précieux et rassurant pour ses coéquipiers car appliqué dans tous les domaines de jeu, l’ancien des Lakers, Pelicans et Blazers n’a donc eu aucun mal à se mettre dans la poche son nouveau public, qui raffole des joueurs de son profil, à la mentalité de col bleu qui incarne finalement « Big Apple ».

Mais maintenant je cherche un endroit que je pourrais enfin appeler ma maison, et je pense que [New York] pourrait bien l’être.

« De bien des manières, il contribue. En fait, peu importe ce dont l’équipe a besoin à un instant précis, il va filer un coup de main. Il a toujours été comme ça » confirmait Jalen Brunson, bien placé pour vanter les qualités apportées par son coéquipier dans un collectif, qu’il a côtoyé pendant deux saisons à Villanova. « C’est un joueur altruiste, il veut simplement gagner, et donc aider de quelque manière que ce soit pour y parvenir. Il va parfaitement s’intégrer ici, car c’est le mentalité de notre équipe, de notre coach. C’était une belle première pour lui. »

En somme, Josh Hart semble avoir trouvé, à New York, une situation idéale sur le plan sportif, dans une équipe bien placée dans la conférence Est, et personnel, alors que ses relations déjà existantes avec Jalen Brunson, Julius Randle et Leon Rose facilitent son intégration, et que sa famille va bientôt s’agrandir, près de son Maryland natal.

« Absolument » affirme-t-il ainsi, quand un journaliste lui demande s’il s’imagine sur le long terme à New York, alors qu’il possède une « player option » à 13 millions de dollars, à activer ou décliner, pour la saison prochaine.

« Côté terrain, je suis enthousiaste de rejoindre ce groupe, je suis déjà familier avec [Tom Thibodeau] et les dirigeants. Hors des terrains, je me rapproche de ma famille. Ma femme est enceinte, donc c’est bien d’avoir la famille à proximité » conclut-il ainsi. « Donc les planètes s’alignent, sur et hors des terrains, et c’est effectivement une ville où j’aimerais rester. C’est mon troisième transfert en six ans dans la ligue, ma quatrième équipe, mon sixième coach. Donc j’ai pas mal bougé. Mais maintenant je cherche un endroit que je pourrais enfin appeler ma maison, et je pense que [New York] pourrait bien l’être. »