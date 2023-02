Après l’explosion totale des Nets, James Harden est soulagé de « ne plus passer pour un fou »

« Ce n’était pas bien. Vraiment, ce n’était pas bon et rien de positif n’allait en sortir. » Sans entrer dans les détails, la phrase de James Harden dit tout. Le MVP 2018 fut le dernier arrivé mais aussi le premier parti de Brooklyn, avant que l’équipe n’explose ces derniers jours, avec les départs de Kyrie Irving et Kevin Durant.

Le projet avec les superstars n’existe plus. Comment expliquer que les trois All-Stars étaient aussi déterminés à quitter Brooklyn ? Les langues devront se délier mais il semble clair que, comme James Harden le raconte, quelque chose ne tournait pas rond du côté du Barclays Center.

« Il y avait beaucoup de choses en interne, dont je ne vais pas parler publiquement »

Le joueur de Philadelphie n’est donc pas surpris de voir ses deux anciens coéquipiers quitter le navire.

« Je n’ai pas demandé à partir par hasard », rappelle-t-il à ESPN. « Il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Il y avait beaucoup de choses en interne, dont je ne vais pas parler publiquement. Ce fut une des raisons pour lesquelles j’ai pris la décision de partir. »

Alors qu’il avait peut-être le plus mauvais rôle en partant un an après son arrivée, James Harden passe aujourd’hui pour celui qui avait tout anticipé.

« Maintenant qu’on connaît la fin de l’histoire, je ne passe plus pour un fou », constate-t-il. « Je n’ai plus l’air d’être le joueur qui avait abandonné les autres, comme les médias ont pu le dire. Je savais ce qu’il se passait là-bas. Je ne voulais pas avoir à gérer tout ça. Je veux jouer au basket, m’amuser et prendre du plaisir. »

Et s’il devait résumer son court passage à Brooklyn ?

« Je suis sorti de ma zone de confort en partant de Houston pour jouer avec Durant et Irving. Et ça n’a pas fonctionné comme prévu. C’était frustrant et il y a eu beaucoup de ‘et si ?’ puisqu’on a joué moins de vingt matches ensemble, mais c’est comme ça. Il faut passer à autre chose. »