Et encore un triple-double pour Nikola Jokic ! Avec 30 points (11/22), 16 rebonds et 10 passes, le Serbe réalise ainsi son 20e TD de la saison, soit deux fois plus que Luka Doncic, qui le suit au classement…

Le double MVP en titre expliquait toutefois qu’il n’y accordait aucune importance, préférant mettre l’accent sur le fait que même sans Jamal Murray et Aaron Gordon, l’équipe avait su effacer son mauvais départ grâce à sa défense en deuxième mi-temps. Pour mettre fin à une série de quatre défaites consécutives à l’extérieur.

Pour cela, Nikola Jokic a pilonné les pivots adverses. Avec le transfert de Mason Plumlee, les Hornets misent ainsi sur le rookie Mark Williams et le troisième année Nick Richards, qui n’ont logiquement pas fait le poids.

« Sachant que Mason Plumlee n’est pas là et qu’ils ont des pivots plus jeunes, il faut les tester », reconnaissait Mike Malone, le coach des Nuggets. « Mark Williams va s’améliorer grâce à ses erreurs. Nick Richards, en jouant des minutes significatives en dehors du banc, va s’améliorer face à des gars comme Nikola. On dit toujours en NBA qu’il faut se faire baptiser. Les jeunes doivent passer l’épreuve du feu et se faire botter les fesses de temps en temps. C’est comme ça qu’on apprend, c’est comme ça qu’on s’améliore et qu’on devient meilleur. »

C’est comme ça aussi qu’on gagne des matchs, en appuyant donc sur la jeunesse et l’inexpérience adverses.

« Ils l’ont cherché sur chaque action » ne pouvait que constater Steve Clifford, le coach des Hornets. « Nous avions besoin de trouver des moyens de le gêner et de le perturber, ce que nous n’avons pas réussi à faire. Il a montré pourquoi il a été élu MVP, et pourquoi il pourrait l’être à nouveau. »