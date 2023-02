Tyrese Maxey, l’étincelle des Sixers

Si Joel Embiid (35 points, 11 rebonds, 6 passes) a comme souvent montré la voie aux Sixers la nuit dernière, c’est bien Tyrese Maxey qui a fait basculer la rencontre face aux Knicks.

Avec ses 27 points et 3 interceptions en sortie de banc (à 9/16, dont 5/8 à 3-points), le Sixième homme de Philadelphie a bien redressé la barre individuellement, après des performances compliquées pour démarrer le mois de février (13.3 points de moyenne, mais à seulement 35% au shoot et 31% derrière l’arc).

« Je me sens bien, je me sens mieux même », confiait-il après coup. « J’ai connu une semaine difficile, c’était dur mentalement, je n’ai pas bien joué. Mais j’ai discuté avec mes parents pendant une heure et demie [jeudi soir] et j’ai en quelque sorte laissé ressortir toutes mes émotions, j’en avais besoin. Puis j’ai dit au coaching-staff que j’étais humain, que je devais me libérer. Une fois que j’ai tout laissé ressortir, j’ai annoncé que j’allais être la meilleure version de moi-même pour le reste de la saison. »

De l’impact en attaque, mais surtout en défense

Collectivement, Tyrese Maxey a surtout permis à son équipe de renverser New York, avec des entrées en jeu saignantes et pleines d’impact. Tant dans le premier quart-temps, quand l’attaque de Philly manquait de punch, que dans le troisième quart-temps, pour initier une série de 13-0 qui relancera les siens et les conduira ensuite à la victoire dans le dernier acte.

Une prestation d’autant plus bienvenue que De’Anthony Melton, le nouvel arrière titulaire des Sixers, était dans le dur de chaque côté du parquet. Alors « T-Max » s’est chargé d’assurer pour deux, notamment sur le plan défensif où son activité a fait beaucoup de bien aux hommes de Doc Rivers.

« J’en plaisantais avec [De’Anthony Melton], je lui disais : ‘Regarde, je suis toi ce soir’. C’était juste super. Je sais que le coach a parlé de ça lors des deux derniers matchs, de notre faculté à aller sur le ballon et mettre la pression sur les adversaires. Donc je souhaitais vraiment aller sur le terrain et le faire, causer des ravages et aider défensivement, autant que possible », déclarait-il ainsi.

Puis Doc Rivers d’évoquer les capacités défensives de son joueur : « [Son travail] est énorme. Tyrese doit faire ce qu’il peut faire. Mais que peut-il apporter défensivement ? C’est ce que je lui demande tout le temps. Eh bien, compte tenu de sa taille et de sa vitesse pour un joueur de son poste, il peut harceler l’attaquant adverse. »

Constamment encouragé par ses coéquipiers

Pour réussir à exprimer son plein potentiel en attaque et en défense, dans le cinq ou sur le banc, Tyrese Maxey peut également compter sur le soutien de ses coéquipiers. À commencer par celui de James Harden, devenu Sixième homme de l’année en 2012 au sein d’un prétendant au titre.

« Il faut simplement rester toujours confiant », lui conseillait le meneur de Philly. « Il est jeune, mais il travaille beaucoup. La saison est longue en NBA, il y a des moments où vous connaissez de mauvais matchs et où vous avez des soucis d’adresse, mais il y aussi des moments où vous shootez extrêmement bien. Donc tout finit par s’équilibrer au fil de l’année. Il s’agit juste de rester soi-même et de réussir ses tirs quand ça compte. »

Sans oublier P.J. Tucker, l’un de ceux constamment sur le dos de Tyrese Maxey.

« Il m’a dit : ‘Mec, avec tes capacités athlétiques, tu dois être capable de jouer comme ça chaque soir’ », racontait le « combo guard » de 22 ans. « Donc quand je vais sur le terrain, j’y vais pour faire de mon mieux. La chose la plus importante, c’est de savoir que les coéquipiers sont derrière soi et d’être capable d’aller sur le ballon, de naviguer à travers les écrans. […] Mais je sais que je dois me donner en défense tous les soirs, c’est la seule manière de gagner des matchs. Donc je fais en sorte d’apporter de l’intensité et de mettre de la pression [sur les adversaires]. »