À Milwaukee, on était branché sur « Radio Mercato »

Les Bucks ont animé la « trade deadline » en s’invitant dans l’échange entre les Nets et les Suns, autour de Kevin Durant. Sur la piste de Jae Crowder depuis plusieurs semaines, ils sont parvenus à le récupérer en lâchant trois joueurs aux Pacers (George Hill, Serge Ibaka et Jordan Nwora) et plusieurs seconds tours de Draft. Dans l’effectif, tout le monde était en alerte pour savoir qui serait désigné pour faire ses valises.

« Il s’est passé beaucoup de choses » reconnaît Jrue Holiday, qui était éveillé lorsque Kevin Durant a été envoyé aux Suns. « J’étais stressé… Non pas que je pensais être échangé, mais on ne sait jamais. »

Dans l’effectif, Wes Matthews, Pat Connaughton ou encore Grayson Allen étaient plutôt tendus car leurs noms circulaient ces derniers jours, mais finalement, ils sont toujours là, et les dirigeants comptent sur eux pour récupérer le titre perdu en 2022.

« Je continue à écouter ça, et et j’ai regardé toutes les rumeurs et les choses du genre, mais je n’ai pas le sentiment que cela avait un impact sur moi et sur mon jeu » assure Grayson Allen au Journal Sentinel. « J’étais plus simplement curieux, je voulais être au courant. J’y ai donc prêté attention. J’ai eu quelques conversations avec mon agent à ce sujet. Mais au final, il ne s’est rien passé. Cela aurait été la troisième fois si j’avais été échangé, donc ce n’est pas nouveau pour moi. »

Grayson Allen rappelle d’ailleurs que c’est souvent lorsqu’il n’y a aucune rumeur qu’un échange survient. Il est bien placé pour le savoir.

« Lors de mon année rookie, j’avais été impliqué dans les rumeurs autour de Mike Conley pendant toute l’année, et il ne s’est rien passé jusqu’à la fin de la saison… En revanche, quand j’étais à Memphis, il n’y avait aucune rumeur, et j’ai simplement reçu un appel pour me dire : ‘Hey, tu es échangé !’. Donc, il n’y avait rien en amont… J’ai conscience que cela peut arriver, qu’il y ait des rumeurs ou des tweets à ce sujet ou pas. Je préfère le savoir. C’est intéressant et divertissant de lire toutes les rumeurs, et c’est donc difficile de tout regarder sans se voir dedans si votre nom circule. »