Cam Reddish plus que soulagé de rejouer

Son transfert était un des plus attendus et logiques, à l’approche de la « trade deadline » ce jeudi, et c’est à Portland que Cam Reddish a été envoyé par les dirigeants des Knicks pour poursuivre sa carrière, dans un échange qui voyait Josh Hart faire le chemin inverse.

Sorti de la rotation par Tom Thibodeau au début du mois de décembre, quand le technicien de New York optait pour une rotation à neuf joueurs pour relancer la saison de son équipe, l’ailier de 23 ans n’avait depuis plus quitté le banc, et attendait alors son départ vers un autre horizon.

« C’était long… Mais du coup, c’était très agréable de revenir » déclarait-il ainsi après la rencontre de cette nuit. « Les joueurs m’ont très bien accueilli, et m’ont aidé à m’immiscer sereinement dans ce premier match. C’était bon d’être de retour. »

La nuit dernière, à l’occasion de la réception du Thunder au Moda Center de Portland, l’ancien Dukie jouait effectivement son premier match depuis le 4 décembre. Titulaire d’entrée, il a compilé 11 points (4/7), 2 rebonds et 2 passes en 17 minutes, se montrant bien en jambes et déjà très à l’aise dans l’attaque de sa nouvelle équipe. Pour autant, il ne s’enflamme pas. Déjà confronté à des situations complexes à Atlanta et donc New York, il préfère ne pas trop se projeter pour le moment.

« J’aborde chaque jour avec un esprit ouvert, et libéré. Je me préoccupe seulement d’aider l’équipe à gagner des matchs » poursuit-il avant d’envoyer, semble-t-il, un léger tacle à « Thibs ». « Je me suis réveillé ce matin sans même savoir si j’allais jouer. Donc quand [Chauncey Billups] m’a annoncé que je débutais, j’étais heureux, soulagé. Au-delà du fait d’être titulaire, j’ai eu le sentiment qu’il me faisait confiance. […] Plus largement, je suis davantage libéré mentalement, et c’est une énorme différence. »

Prochaine étape ? Retrouver une forme physique plus optimale, et tout simplement continuer à se familiariser avec sa nouvelle escouade, alors que celle-ci entre dans le « push » final pour la qualifications aux playoffs.

« Je dois me replonger dans l’état d’esprit d’un jour de match, quotidiennement. Retrouver mes réflexes, des deux côtés du terrain » conclut-il. « Et puis apprendre les systèmes, qui sont différents de ceux à New York. Et je verrai ce qu’il en est en partant de là. »