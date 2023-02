Première réussie pour Mike Muscala avec les Celtics

Au milieu des autres, ce n’était clairement pas l’échange le plus clinquant de la soirée de jeudi, la dernière de la période des transferts. Les Celtics ont envoyé Justin Jackson et deux seconds tours de Draft pour récupérer Mike Muscala.

Une bonne pioche puisque l’intérieur est un très bon shooteur de loin, un bon soldat, parfaitement capable de se fondre dans le moule et dans le jeu offensif des finalistes 2022.

« Quand les gens décrivent Mike, ils parlent toujours de son travail, de son comportement en tant que coéquipier, de son envie de gagner », explique le président des Celtics, Brad Stevens, après ce transfert pour le site officiel de la franchise. « C’est le plus important. Tout ceux qui ont joué à ses côtés diront qu’ils adorent jouer avec lui. C’est un signe. C’est un joueur qu’on veut avoir avec nous. »

Efficace sans le moindre entraînement

L’ancien du Thunder n’aura pas mis longtemps à montrer ses qualités avec Boston. Présent face à Charlotte, il a inscrit 12 points à 4/8 à 3-pts en 16 minutes. « Je savais qu’il y avait une possibilité pour que je joue, j’étais prêt. C’est ce que je peux apporter », assure-t-il en évoquant son tir extérieur.

Il va devenir une arme offensive supplémentaire pour les Celtics. Un Blake Griffin peut certes marquer de loin de temps en temps, il l’a prouvé à Doc Rivers récemment, mais il n’est pas aussi régulier et létal dans ce domaine qu’un Muscala.

« C’était énorme. Il arrive dans une nouvelle équipe, ne s’est pas entraîné avec nous et marque son premier tir. Il peut devenir important pour nous, avec son physique, ses longs bras et son tir extérieur », souligne Jayson Tatum sur la performance de son nouveau coéquipier. « On a assez de bons joueurs pour bien communiquer donc il s’adapte parfaitement à notre spacing, à notre attaque », poursuit Joe Mazzulla. « En défense, il a joué avec énergie. »