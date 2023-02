D’Angelo Russell : « Je suis un grand garçon maintenant »

Il s’en est passé des choses en six ans, depuis le départ de D’Angelo Russell des Lakers, où le meneur a effectué ses deux premières années en NBA, de 2015 à 2017. Il y a d’abord eu une éclosion soudaine aux Nets avec une sélection All-Star, un bref passage aux Warriors et trois grosses saisons et demie à Minnesota, à près de 20 points et plus de 5 passes décisives en moyenne par match.

« J’ai été All-Star, j’ai participé aux playoffs. J’ai fait beaucoup de choses individuellement. Donc de revenir avec ce CV, je sens que ça aide l’équipe », a poursuivi l’intéressé, décidé à marquer le coup pour son retour aux Lakers.

Une mission de taille

Ce retour, via un jeu de chaises musicales avec le Jazz, personne ne l’avait anticipé. D’Angelo Russell a donc été le premier surpris, bien que le défi qui se présente soit de premier ordre.

« Je n’avais jamais espéré revenir parce que je ne me voyais ni être prêt ni faire partie de leurs projets pour l’avenir. On ne sait jamais à quoi une équipe va ressembler, ça reste difficile de trouver de la stabilité. Mais je suis là à présent, et j’apprécie vraiment le fait de revenir, parce que j’ai le sentiment d’être prêt pour ce qui va se présenter pour l’équipe et chaque opportunité ».

Le challenge est de taille, car D’Angelo Russell va rapidement devoir s’intégrer et contribuer à redresser la barre alors que les Lakers pointent à la 13e place de la conférence Ouest. Le temps joue contre les Lakers et l’acclimatation de D’Angelo Russell à LeBron James et Anthony Davis sera la clé de cette fin de saison.

Le retour d’un « grand garçon »

Le nouveau meneur californien ne compte pas se cacher face à ses responsabilités, et veut montrer qu’il peut lui aussi être un leader parmi la meute « Purple-and-Gold ».

« J’imagine à quel point le jeu pourrait être facile avec un joueur comme LeBron James, avec autant de gravité autour de lui. Anthony Davis aussi », a ajouté D’Angelo Russell. « Mais je me sens toujours comme si j’étais un alpha, aussi. Quel que soit l’endroit dans lequel je me trouve, je vais me sentir comme ça. Et quand je serai sur le terrain, on devra faire en sorte que ça fonctionne. Je vais essayer de m’adapter à ce qu’ils font, et ensuite essayer de trouver une solution. J’ai aussi confiance en mes capacités. Je sais que quelle que soit la position dans laquelle je me trouve, je vais prendre du plaisir ».

A 26 ans, le meneur se dit prêt à entamer cette nouvelle étape de sa carrière. « Je suis un grand garçon maintenant, je ne suis plus un enfant, et je suis juste impatient de le montrer », a-t-il conclu.