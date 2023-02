Programme du soir | Joel Embiid et les Sixers à la relance face aux Knicks

À 02h00, les Grizzlies accueillent les Wolves, où Rudy Gobert est incertain. Plus tard, les Cavaliers se rendent à La Nouvelle-Orléans tandis que Dallas (toujours sans Luka Doncic) est à Sacramento (04h00, beIN Sports Max 4).

La soirée se termine avec le duel entre les Clippers et les Bucks (04h30, beIN Sports 1), qui se jouera sans les nouveaux arrivées (Bones Hyland, Eric Gordon, Mason Plumlee, Jae Crowder…) mais également sans Kawhi Leonard et Khris Middleton. Espérons que Giannis Antetokounmpo et Pau George soient là…

Programme complet

01h00 | Detroit – San Antonio

01h00 | Indiana – Phoenix

01h00 | Philadelphie – New York (beIN Sports Max 4)

01h30 | Boston – Charlotte

01h30 | Toronto – Utah

02h00 | Miami – Houston

02h00 | Memphis – Minnesota

04h00 | New Orleans – Cleveland

04h00 | Portland – Oklahoma City

04h00 | Sacramento – Dallas (beIN Sports Max 4)

04h30 | LA Clippers – Milwaukee (beIN Sports 1)