Avec Philly, Jalen McDaniels va découvrir le très haut niveau

On pensait plutôt que les Sixers tenteraient de se séparer de Furkan Korkmaz, sorti de la rotation cette saison et désireux de partir pour se relancer ailleurs, mais le club a finalement sacrifié Matisse Thybulle. Non seulement l’ailier turc n’a pas quitté la cité de l’amour fraternel, mais ses dirigeants ont en prime recruté un joueur sur son poste : Jalen McDaniels, en provenance de Charlotte.

Moins bon shooteur que Furkan Korkmaz, mais bien meilleur défenseur, le plus âgé des frères McDaniels était une des rares satisfactions de la triste saison des Hornets, avec ses 10.6 points, 4.8 rebonds et 2 passes en moyenne par match. Et c’est justement ce qui a convaincu Daryl Morey de passer à l’action : le faire changer d’environnement, pour que ses qualités soient désormais mises au service d’une équipe du haut du tableau.

« Un talent caché »

Surtout que les Hornets, en acceptant une contrepartie relativement modeste (Svi Mykailiuk et plusieurs seconds tours de Draft), ont fait comprendre qu’ils n’étaient de toute façon pas enclins à le payer cet été, lui qui sera free agent non-protégé à la fin de la saison, renforçant alors l’intérêt de ce pari au faible risque, côté Sixers.

« Nous avons étudié différentes options pour notre équipe, et nous avons jugé que Jalen était un talent caché, en quelque sorte » assurait en effet le patron sportif des Sixers, qui n’épargne pas les Hornets. « Parfois, quand des équipes sont à ce point en difficulté, certains joueurs ont vraiment besoin d’une nouvelle opportunité, pour monter à nouveau leur valeur, mais dans une meilleure équipe. On a le sentiment que Jalen fait partie de ces joueurs. »

Et Daryl Morey d’estimer avec confiance qu’aux côtés de forts créateurs et attaquants, tels que James Harden, Joel Embiid et Tyrese Maxey, l’ailier de 25 ans saura se réconcilier avec son tir extérieur, une composante importante de l’attaque des Sixers, alors qu’il pointe à peine à 32.2% de réussite cette saison, contre 38% la saison passée.

« Nous avons passé du temps à évaluer quels joueurs, dans un environnement différent, progresseraient au tir. Nous sommes à l’aise [avec notre choix]. Je pense qu’il s’agissait simplement d’une année sans adresse pour lui » concluait-il ainsi. « Je ne me préoccupe pas vraiment des pourcentages. Jalen, en plus de ses prouesses en défense, est un shooteur solide dans cette ligue. »