Will Barton va négocier son départ de Washington

Selon toute vraisemblance, Will Barton va faire partie des joueurs les plus prisés du marché des « buyout ».

Jeudi, date de la « trade deadline », les Wizards n’ont pas été en mesure de trouver une nouvelle équipe à leur arrière/ailier et, selon ESPN, celui-ci s’apprête à négocier avec ses dirigeants pour être libéré de son contrat au plus vite (il devait dans tous les cas tester le marché cet été).

À 32 ans, Will Barton aura donc la possibilité de signer où il le souhaite, probablement chez un prétendant au titre en manque de punch en sortie de banc. S’il connaît actuellement sa pire saison en carrière (7.7 points, 2.8 rebonds et 2.4 passes de moyenne), l’ancien joueur des Blazers et des Nuggets était encore capable de tourner à 14.7 points, 4.8 rebonds et 3.9 passes par match la saison dernière, du côté de Denver.