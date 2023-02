Monty Williams touché par les départs de Mikal Bridges et Cam Johnson

Pour s’octroyer les services d’un joueur du calibre de Kevin Durant via un transfert, il faut forcément faire des gros sacrifices, et du côté des Suns, il a notamment fallu dire adieu aux deux ailiers titulaires, Mikal Bridges et Cam Johnson, pour convaincre les Nets de céder la superstar.

Une décision absolument évidente sur le plan sportif, tant « KD » est un talent unique qui justifie logiquement le fait qu’aucun joueur n’est intouchable dans un transfert, mais un peu plus pénible sur le plan personnel et émotionnel pour Monty Williams.

« J’ai pu les voir une dernière fois avant qu’ils ne prennent l’avion, c’était un moment fort. Car ces deux gars sont chers à mon coeur » assurait-il. « Ils sont vraiment comme ma famille, et ils savent à quel point on les aime [au club]. Ils comprennent l’aspect business de la décision, mais ils savent aussi que l’aspect humain est bien plus important. »

Présent au club depuis 2019, soit la même année que la Draft de Cam Johnson, et un an après celle de Mikal Bridges, le coach des Suns a ainsi vu les deux ailiers grandir et progresser, et participer pleinement au renouveau du club, au point de devenir deux titulaires indiscutables sur les ailes.

Alors, s’il est évidemment ravi de désormais compter Kevin Durant dans son effectif, leurs départs vers les Nets provoquent forcément un pincement au coeur en lui.

« C’est un groupe soudé. Donc vous imaginez bien que c’était un coup dur pour nous, sur le plan humain et relationnel » concluait-il ainsi. « Chacun le gère à sa manière, mais au fond, tout le monde comprend à quel point l’arrivée de Kevin change la donne pour nous. »