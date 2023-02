Sean Marks : « Au bout du compte, c’était le mieux à faire pour tout le monde »

C’était une supposée « superteam » qui n’en fut finalement jamais une. À peine trois ans et demi après leur arrivée commune à Brooklyn, à l’été 2019, Kyrie Irving et Kevin Durant, un an après James Harden, sont ainsi déjà partis, à Dallas pour le premier et à Phoenix pour le second, les espoirs de titre des Nets dans leur élan.

Successifs, à quatre jours d’écart, les deux départs des deux stars, qui n’auront joué que 74 matchs ensemble en trois saisons et demi (et 16 matchs seulement avec James Harden), plongent désormais la franchise de Brooklyn dans une période d’incertitudes, qui devrait probablement se transformer en une (nouvelle) phase de reconstruction.

« Écoutez, je ne vais pas tenter de minimiser la situation. C’est toujours difficile de se séparer d’un joueur de sa stature » réagissait un Sean Marks sonné, au sujet du départ de Kevin Durant, après la clôture de la « deadline ». « Mon job est de recruter les meilleurs joueurs possibles, donc de telles décisions ne sont jamais aisées. »

Fataliste face à la demande de transfert de Kyrie Irving, alors que le club ne souhaitait plus s’engager sur le long terme avec le meneur, le GM des Nets était en revanche davantage marqué par le départ de « KD », auquel lui et le propriétaire Joe Tsai étaient beaucoup plus attachés. Mais qu’ils n’ont pas réussi à retenir.

« Il y avait des discussions, entre Kevin [Durant], moi-même, Joe [Tsai, propriétaire des Nets], Rich [Kleiman, le manager de Durant]. Des discussions privées, et honnêtes. Et… nous avons pensé que c’était le moment de tout arrêter » poursuivait-il. « Car il y a une limite au bout d’un moment, n’est-ce-pas ? On peut toujours essayer de convaincre des joueurs de rester, de les convaincre de la réussite d’un projet, d’un effectif. Mais au bout du compte, c’était le mieux à faire pour tout le monde. »

Un constat amer, qui résume finalement l’ensemble du projet, très vite devenu un pétard mouillé, et qui place à nouveau la franchise face à l’obligation, du jour au lendemain, de repenser ses plans futurs.

« J’étais déçu, bien sûr. Car j’ai tout tenté pour bâtir une équipe qui entrait dans la discussion du titre » concluait-il ainsi, sans éluder par la suite le constat final, celui que le monde retiendra en pensant à cette équipe. « Mais ça n’a pas fonctionné, si on regarde la vérité en face. Nous n’avons pas atteint le plus haut niveau que nous pouvions atteindre, ni les espérances que nous nous étions fixées. C’est comme ça. Certains facteurs étaient dépendants de notre volonté, d’autres indépendants. Aujourd’hui, nous sommes concentrés sur notre avenir. »

Un avenir qui se (re)construira lentement, certainement autour de Cam Thomas, Nic Claxton, Mikal Bridges et Cam Johnson à court terme, mais aussi et surtout au travers de la Draft, puisque les Nets ont récupéré cinq futurs « premier tour » et deux « second tour » de Draft, ainsi qu’un « swap » en 2028, cette semaine.