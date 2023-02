Josh Hart, le joueur modèle du basket de Tom Thibodeau

« Nous aimons notre équipe en l’état. Si nous devions procéder à un transfert [d’ici jeudi], il faudrait qu’il s’agisse d’un renfort que nous considérons comme certain pour notre équipe. »

C’est en ces mots que Tom Thibodeau, après la victoire des Knicks à Orlando en début de semaine, qui constituait le dernier match des New-Yorkais avant la « trade deadline », avait résumé l’état d’esprit de la franchise.

Quelques heures plus tard, Josh Hart rejoignait le club de la « Big Apple » et Jalen Brunson, son ancien coéquipier à l’université de Villanova, en provenance de Portland, en échange de Cam Reddish, Ryan Arcidiacono, Svi Mykhailiuk et un futur premier tour de Draft protégé.

Le coach de New York voyant ainsi ses propos du début de semaine être respectés, puisque les Knicks obtiennent un précieux renfort qui, sur le papier, améliore légèrement son équipe, sans se déplumer.

« J’ai beaucoup de respect pour lui. C’est un grand compétiteur dans notre ligue depuis un bon moment, et il amène avec lui tout un tas d’intangibles partout où il y va. » déclarait justement « Thibs » ce jeudi, sans avoir le droit d’en dire davantage puisque le transfert n’était officialisé que quelques heures plus tard.

Un soldat comme Tom Thibodeau les aime

Archétype du joueur dur au mal historiquement apprécié par le coach de New York, l’ancien « col bleu » des Lakers, Pelicans et Blazers n’est pas le basketteur le plus « flashy » de la ligue, mais il n’en demeure pas moins un très solide « role player », respecté et établi depuis maintenant plus de cinq ans. Avec son physique musculeux, il apporte ainsi une vraie défense extérieure qui va ravir « Thibs ». Reste à voir s’il pourra retrouver une meilleure adresse extérieure, alors qu’il ne tournait qu’à 30% de loin cette saison…

Mais ce que le technicien des ‘Bockers apprécie le plus chez l’ancien coéquipier de Brunson, c’est assurément sons sens du rebond, domaine dans lequel il tourne à 8.2 prises cette saison ! « C’est certainement le meilleur rebondeur de la ligue chez les arrières » avait-il d’ailleurs jugé le 25 novembre dernier, après une défaite de New York contre Portland, au cours de laquelle son nouveau joueur avait capté 19 rebonds.

Puis Tom Thibodeau d’insister sur l’activité de Josh Hart au rebond offensif (deux par match cette saison), et notamment sur sa faculté à capter des « longs rebonds » après des tentatives de tirs primés.

« Le volume de tir extérieurs a changé la perspective sur les rebonds offensifs, notamment à cause de ces longs rebonds » conclut-il ainsi, pour appuyer sur l’importance d’avoir de bons arrières rebondeurs au large. « [À New York], nous avons toujours accordé une grande importance aux rebonds. On répète souvent que la défense, le rebond et un faible total de pertes de balle sont les ingrédients principaux d’une victoire. Donc quand on voit que certains équipes s’approchent des 50 tirs primés tentés par match, ces longs rebonds deviennent très importants. »