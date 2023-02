Mathias Lessort espère faire son trou dans la raquette de l’équipe de France

Mathias Lessort fait partie de ceux qui ont brillé avec l’équipe de France lors des fenêtres internationales il n’y a pas si longtemps (dernière sélection en février 2022).

Aujourd’hui, alors qu’il brille au Partizan Belgrade, qui joue en Euroleague, l’intérieur n’est pas éligible au prochain rassemblement des Bleus pour les fenêtres qualificatives en vue de la Coupe du Monde 2023, à la fin du mois, face à la République Tchèque et la Lituanie.

Même si la concurrence est très rude à son poste entre la présence continue de Rudy Gobert dans le cinq majeur, l’émergence de Victor Wembanyama ou encore la rumeur Joel Embiid, Mathias Lessort s’accroche et peut s’appuyer sur ses bonnes performances en Euroleague. Avec 12.8 points et 7.2 rebonds de moyenne, il possède notamment le deuxième meilleur indice de performance de la ligue (20.1 en moyenne par match) derrière Sasha Vezenkov.

« Je garde la même mentalité. Je ne pense pas à l’avenir. Je suis concentré sur le fait de faire mon travail au Partizan. C’est-à-dire jouer du mieux possible et aider mon équipe à gagner le plus de matchs possible. Et puis, bien sûr, cela peut m’ouvrir quelques portes », a-t-il confié au sujet d’un potentiel retour en équipe de France, lui qui faisait partie de l’aventure à la Coupe du monde 2019, avec une médaille de bronze à la clé.

Rudy Gobert, Victor Wembanyama et les autres

Mathias Lessort reste toutefois conscient de l’ampleur de la tâche puisque de nombreux autres intérieurs peuvent légitimement prétendre à la place qu’il convoite.

« En dehors des États-Unis, la France a probablement le roster le plus dense au monde en ce moment », a-t-il expliqué. « Je pense que nous avons beaucoup de joueurs à tous les postes. Surtout à l’intérieur, nous avons beaucoup de joueurs. Vous avez nommé ces joueurs, et vous n’avez même pas mentionné Vincent Poirier, Moustapha Fall, ou Guerschon Yabusele. Tous ces joueurs jouent très bien. Ce sont de grands noms ».

Le niveau requis pour réintégrer l’équipe de France est très élevé, surtout en vue du grand rendez-vous des Jeux Olympiques en 2024. Les places seront encore une fois très chères, et Mathias Lessort doit donc avant tout briller en club afin d’espérer avoir une chance.

« L’année dernière, ils ont eu une médaille d’argent à l’EuroBasket. Ça montre à quel point ils sont bons. Nous avons une grande profondeur d’effectif. Mais si ça peut m’ouvrir la porte, et si je suis appelé en équipe nationale, je serais très heureux de le faire. Si ce n’est pas le cas, c’est comme ça », a-t-il conclu.