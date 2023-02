Le Top 10 de la nuit | Le doublé pour John Collins

Le Top 10 est servi et le show est encore au rendez-vous avec de remarquables envolées comme celles de Giannis Antetokounmpo face aux Lakers ou encore le « tomar » de Spencer Dinwiddie pour fêter son retour aux Nets.

Mais c’est la rencontre entre Atlanta et Phoenix qui a été la plus spectaculaire entre le 3-points depuis le logo de Trae Young, le dunk de Josh Okogie et surtout les deux coups d’éclat signés John Collins.

Il y a d’abord eu un alley-oop avec Trae Young en sortie de « pick-and-roll » et à la première place un énorme dunk par dessus Jock Landale, toujours sur un service de Trae Young.