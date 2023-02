Depuis la nuit de mardi à mercredi, LeBron James trône au sommet du classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA. Un exploit historique qui valait bien un clin d’œil particulier de la part de Nike qui a réalisé une LeBron 20 « The Moment » pour fêter l’événement.

Le modèle apparaît avec une tige blanche en peau de croco dotée de finitions en doré. Parmi les motifs présents sur la semelle intermédiaire blanche et doré également, on distingue le 38 388 comme le nombre de points symbolisant la passation de pouvoir entre Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James. Le chiffre apparaît également sous la semelle extérieure en bleu translucide.

La paire devrait uniquement être destinée à LeBron James. Pour le plaisir des yeux, la voici sous tous les angles.

