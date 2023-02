Les Cavaliers sur la piste de Royce O’Neale ?

Les Nets ont explosé en quelques jours avec le départ de Kyrie Irving la semaine passée, puis celui de Kevin Durant ces dernières heures. Et certains veulent profiter de la situation, notamment les Cavaliers.

Nos confrères du Plain Dealer expliquent que la franchise de Cleveland veut se renforcer sur les ailes et avait des cibles dans son viseur, comme Josh Hart, Cam Reddish ou Malik Beasley, mais les trois ont été transférés depuis hier. Les dirigeants regardent donc vers Brooklyn désormais, avec un intérêt particulier pour Royce O’Neale.

Les arrivées de Dorian Finney-Smith, Mikal Bridges et Cam Johnson viennent s’ajouter aux présences de Joe Harris, Yuta Watanabe et Royce O’Neale. Il y a donc embouteillages à ces postes, tous n’auront pas du temps de jeu et les Nets pourraient donc encore bouger d’ici la fin de journée.

En échange, les Cavaliers peuvent proposer Caris LeVert, qui a déjà joué à Brooklyn, ou Cedi Osman, voire Dylan Windler. En revanche, comme ils y tiennent beaucoup, Isaac Okoro semble à l’abri d’un départ.