Josh Hart transféré pendant l’échauffement ? Pour Damian Lillard, « ça fait partie du business »

À le voir prendre Josh Hart dans ses bras alors qu’il venait d’apprendre son transfert, en plein échauffement, à quelques minutes de prendre place sur le terrain pour jouer les Warriors, Damian Lillard n’en revenait pas !

Lui, la superstar de la franchise de Portland, n’avait aucune idée de ce qui se tramait en coulisses…

Pour autant, le meneur star de Rip City a montré le chemin à son équipe, auteur de son deuxième triple-double en carrière (33 points, 11 passes, 10 rebonds) pour vaincre les Dubs grâce à une fin de match mieux maîtrisée (125-122). Après coup, Damian Lillard a donné son sentiment sur cet échange inattendu avec les Knicks.

« Josh est un très bon joueur mais ça fait partie du business. On savait qu’il avait une option (une player option à 12.9 millions de dollars pour la saison prochaine) et qu’il n’allait probablement pas l’activer, pour devenir free agent », a-t-il expliqué aux médias de Portland. « Il allait être demandé sur le marché et il y avait donc une chance qu’on le perde si on ne pouvait pas égaler l’offre d’une autre équipe. C’était ça, ou on pouvait essayer de tenter quelque chose au lieu de perdre un joueur important. Je suis d’accord pour dire que ce n’est pas ce changement qui nous fait passer un cap. Mais c’est un jeu d’échecs, surtout quand on est dans un petit marché. »

Récupérant Cam Reddish, qui sera plus facile à conserver, Svi Mykhailiuk et Ryan Arcidiacono, les Blazers espèrent que l’ancien coéquipier de Zion Williamson et RJ Barrett à Duke montrera enfin son potentiel en NBA.

« J’ai toujours beaucoup aimé Cam Reddish » assure ainsi Damian Lillard. « J’ai regardé beaucoup de matchs, c’est un gars qui peut shooter. C’est un vrai arrière de 2m00, un bon athlète et qui peut vraiment défendre sur des bons joueurs, quand c’est ce sur quoi il est pleinement concentré. Il a un niveau de talent exceptionnel. Il était recruté par tout le monde au lycée, il est allé à Duke. Il n’a pas encore trouvé sa vraie place en NBA et on espère que ce sera chez nous qu’il aura ce déclic. On peut voir qu’il a du potentiel et j’espère pouvoir l’aider à en tirer profit. J’aime cette opportunité, pour lui et pour nous. »

Reste que comme l’explique Damian Lillard, cet échange montre les tâtonnements de Portland pour essayer de construire un effectif cohérent avec des ressources limitées. Les Blazers récupèrent ainsi un nouveau premier tour de Draft (protégé) mais le départ de Josh Hart illustre assez bien les problèmes actuels du club, alors que l’arrière/ailier était la principale contrepartie lors du départ de CJ McCollum, et que le GM, Joe Cronin, vantait régulièrement son état d’esprit, assurant même qu’il voulait des « Josh Hart à tous les postes »…