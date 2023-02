La Answer IV est de retour !

La Answer IV restera comme un modèle à part dans la collection des chaussures signatures d’Allen Iverson dessinées par Reebok. C’est notamment avec cette paire aux pieds que l’arrière des Sixers a emmené Philadelphie jusqu’en finales NBA, en 2001.

Près de 22 ans après la Answer IV est donc de retour sous l’un de ses premiers coloris, avec une tige classique en cuir noir assortie de finitions en gris et rouge.

La paire est disponible à 160 euros sur le site de Reebok.fr.

(Via NiceKicks)

