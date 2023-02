Sans surprise, Zion Williamson ne pourra pas jouer le All-Star Game

Éloigné des terrains depuis début janvier, à cause d’une déchirure au niveau des ischio-jambiers, Zion Williamson ne reviendra pas avant le All-Star Break, et il ne sera pas non plus au match des étoiles.

C’est ce qu’a sans surprise annoncé Willie Green, expliquant que son ailier fort serait réévalué après la pause.

Zion Williamson avait été nommé parmi les titulaires du All-Star Game, grâce à ses 26.0 points, 7.0 rebonds et 4.6 passes de moyenne. Il faut dire qu’au moment de sa blessure, les Pelicans étaient tout proches du sommet de la conférence Ouest, à une petite victoire de Denver. Son absence a ensuite fait plonger l’équipe de Louisiane, qui a ainsi enchaîné dix revers consécutifs pour désormais pointer à la 8e place (29 victoires – 27 défaites).

Pour Adam Silver, c’est donc un troisième joueur à remplacer pour le match des étoiles, puisque Kevin Durant et Stephen Curry ne pourront pas non plus y participer, la faute aussi à des blessures.