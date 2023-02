Les Suns et les Clippers sur la piste d’Eric Gordon ?

Partira ou partira pas ? Comme tous les six mois, la question revient sur la table avec Eric Gordon. Selon The Athletic, certains candidats au titre s’intéressent ainsi au joueur des Rockets. Parmi eux, les Suns et les Clippers.

Le joueur de 34 ans a fait savoir aux Rockets qu’il souhaitait passer à autre chose, mais la franchise n’est pas prête à le lâcher contre une bouchée de pain. La contrepartie demandée par les Rockets pour lâcher Eric Gordon est très élevée mais il n’est pas impossible que ce dernier fasse ses valises dans les prochaines heures. Bien qu’il soit très précieux aux yeux de Stephen Silas, il ne s’inscrit pas dans le projet long terme des Rockets. Au contraire, il serait bien plus utile au sein d’une équipe qui vise le titre.

Eric Gordon a d’ailleurs commencé sa carrière avec les Clippers où il a disputé ses trois premières saisons dans la ligue. Toujours dans le flou avec le cas Jae Crowder, les Suns sont à la recherche de shooteurs supplémentaires.

Si Eric Gordon n’est pas échangé d’ici la « trade deadline », il est très peu probable qu’un « buyout » soit envisagé. Ce qui signifie qu’il devrait alors finir la saison avec les Rockets. Pour rappel, le contrat de l’arrière court jusqu’en juin 2024 avec 20.9 millions de dollars à la clé la saison prochaine, ce qui n’est pas donné.