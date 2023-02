Les Suns soulagés d’avoir retrouvé Devin Booker

Symboliquement, il a inscrit le premier panier de la rencontre sur un « step-back » très compliqué, derrière l’arc, devant Nic Claxton. Sur le parquet des Nets, Devin Booker a signé un solide retour après un mois et demi d’absence lié à une blessure à l’aine.

« C’est tout ce que je veux : la compétition, être de retour sur le terrain avec le groupe, sentir cette énergie, cette présence. L’équipe tourne bien en ce moment, donc je veux m’insérer d’une manière qui ne soit pas perturbatrice et essayer de maintenir leur rythme actuel », défend l’arrière, dont le temps de jeu a été limité à 26 minutes.

Le meilleur marqueur de l’équipe, avec 27 points de moyenne sur la saison, s’est « contenté » de 19 points (6/15 aux tirs dont 2/8 de loin), 6 passes décisives et 4 rebonds.

« Devin a toujours l’attitude d’un affamé. Il fonctionne ainsi, c’est un gagnant. Et il veut faire tout ce qu’il peut pour gagner le match. Je pense que les gars ont reçu beaucoup d’énergie de sa part ce soir, juste en étant sur le terrain. Tout le monde est heureux qu’il soit de retour », juge Monty Williams.

Tous les titulaires sur pied

Ce dernier avait qualifié il y a quelques jours de « blague » le fait que son joueur vedette ne soit pas sélectionné au All-Star Game, comme lors des trois saisons précédentes. « Ça m’a agacé parce que les critères sont hors de contrôle. Il n’y en a pas un seul, c’est une cible mouvante chaque année. Je le dis depuis des années, on n’a tout simplement pas assez de places », regrettait l’entraîneur.

Devin Booker s’y serait sans doute invité s’il n’avait pas manqué autant de matchs cette saison. À Brooklyn, il n’a disputé que sa 30e rencontre de l’exercice, sur les 56 disputées par son équipe. En cumulant ces absences, Phoenix affiche un bilan de 11 victoires pour 15 défaites. Seulement, les Suns allaient beaucoup mieux ces derniers temps, avec le retour de Chris Paul notamment, avec déjà huit victoires sur les dix derniers matchs.

« On est heureux, on ne se plaint pas. Un titulaire de l’année dernière n’est même pas dans l’équipe (Jae Crowder). J’ai été sur la touche, Devin a été sur la touche, Cam Payne est sur la touche, Cam Johnson a été opéré et est revenu. On veut tous les faire jouer, surtout Devin », réclame « CP3 » qui oublie de mentionner Landry Shamet, toujours à l’infirmerie.

En attendant, tous les titulaires des Suns sont désormais sur pied, juste avant la pause du All-Star Game. « Maintenant qu’on est de retour et que notre gars est de retour, on est prêts à tout », prévient Deandre Ayton.