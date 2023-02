La question qui fâche : LeBron James est-il désormais le GOAT ?

Quelques heures avant de battre le record au scoring de Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James était interrogé à ce propos et ne s’en cachait pas : « J’ai la sensation d’être le meilleur joueur de tous les temps. C’est juste mon niveau de confiance. »

Quelques instants après l’avoir battu, il était de nouveau invité à évoquer ce débat en conférence de presse et, là encore, il répétait la même chose : « Si j’étais GM d’une franchise qui vient de naître et que je devais avoir le premier choix [à la Draft], je me choisirais. »

Ce ressenti, LeBron James avait déjà confié l’avoir éprouvé à partir de ces Finals 2016 où il a remonté, avec les Cavaliers, un retard de 1-3 pour triompher à l’extérieur, et lors du Game 7, contre des Warriors qui sortaient tout juste d’une saison régulière record (73 victoires et 9 défaites).

Bientôt sept ans plus tard, voilà que le « King » vient d’écrire un nouveau chapitre de sa grande histoire en devenant le recordman de points en saison régulière. Lui, recordman de points en playoffs et détenteur de quatre titres NBA, de quatre trophées de MVP de la saison régulière et de MVP des Finals. Lui, sélectionné à 19 reprises pour le All-Star Game et membre à 18 reprises d’une All-NBA Team, en possession de tout un tas d’autres records, plus impressionnants les uns que les autres.

Forcément, à 38 ans, on se dit que LeBron James n’a désormais plus grand-chose à accomplir d’ici sa fin de carrière, si ce n’est de remporter (au moins) une bague supplémentaire, de jouer avec son (ses ?) fils et de gonfler ses statistiques personnelles, pour les mettre hors de portée de quiconque voudrait se risquer à dépoussiérer ses différents records.

Quels arguments prendre en compte ?

De quoi mettre définitivement derrière lui des noms comme ceux de Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird ou encore Kobe Bryant et surtout Michael Jordan, dans l’interminable débat du « GOAT » ?

Rien n’est moins sûr, car ce débat ne trouvera sans doute jamais de réponse claire et unanime, comme chaque personne possède finalement sa propre préférence. Entre nostalgie du passé, culture de l’instant présent et incertitude du futur, difficile de faire pencher la balance d’un côté plus qu’un autre. Notamment quand on évoque les noms de Michael Jordan et LeBron James par exemple, les deux qui reviennent le plus souvent sur la table, avec pourquoi pas Kareem Abdul-Jabbar.

Les arguments divergent aussi, certains préférant ne jurer que par le bilan collectif et la réussite au stade des Finals, d’autres souhaitant plutôt mettre en avant des accomplissements statistiques individuels et la longévité, au-delà du simple nombre de titres décrochés, qui dépend après tout de tant de facteurs…

L’un comme l’autre, Michael Jordan et LeBron James —ou Kareem Abdul-Jabbar— ont en tout cas de sérieux arguments à faire valoir et ils devraient suffire à permettre de les savourer en se les remémorant, plutôt que de les comparer perpétuellement sans les mesurer pleinement. Sauf que le sport semble aujourd’hui reposer sur cette fameuse comparaison permanente et rien ne semble pouvoir empêcher de s’écharper au sujet de la grandeur de chacune des légendes du basket, mais aussi du foot, du tennis ou de n’importe quelle autre discipline.

Ainsi, autant le faire sans discréditer, si possible, une candidature plus qu’une autre et en amenant, dans l’idéal, le débat de manière constructive, à l’aide de faits et simplement de faits, et non en se projetant ou en réécrivant l’histoire. D’où cette question que l’on vous pose maintenant : LeBron James a-t-il entériné sa place de « GOAT », en décrochant le statut de meilleur marqueur de tous les temps ?

Pour vous aider, Kareem-Abdul Jabbar vous livre son avis : « Le basket a eu ses époques et LeBron James est, sans le moindre doute, le plus grand joueur de son époque. L’époque juste avant était celle de Shaquille O’Neal. Encore avant, celle de Michael Jordan. Il y a des joueurs qui dominent le jeu et il y a des gens qui s’emparent de l’imagination de tous. Je pense que c’est ce que faisait Michael. Tout le monde voulait être Michael, pour faire ce qu’il faisait. »

