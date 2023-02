La Nike Zoom GT Jump sur le rebond

Seule la Nike Zoom GT Cut a pour l’instant eu droit à deuxième édition jusqu’à présent. En attendant du nouveau, la très prometteuse Nike Zoom GT « Jump », qui se caractérise par ses caractéristiques uniques au niveau de la semelle, axés sur le confort et le rebond, est de retour sous sa forme initiale avec un nouveau coloris.

Le modèle, notamment porté par Nikola Jokic, s’affiche cette fois avec une tige à dominante noire assortie de blanc et de finitions en rouge. La semelle ressort également en noir et blanc translucide.

Cette nouvelle version de la Nike Zoom GT Jump pourrait sortir en avril au prix de 180 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Zoom Freak 4 The Decision. Nommée ainsi suite à la décision prise en 2020 par Giannis de prolonger l’aventure avec les Bucks pour 5 ans supplémentaires, cette déclinaison de la Freak 4 rend hommage à Cream City et à ses fans. Livraison et retour offerts.