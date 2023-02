Kawhi Leonard présente la Kawhi III

New Balance est logiquement aux petits soins pour son égérie Kawhi Leonard. L’équipementier américain avait déjà sorti le grand jeu pour la Kawhi II, et reste sur sa lancée avec la sortie imminente d’une Kawhi III également prometteuse, à première vue.

Le joueur a porté sa troisième paire signature pour la première fois lors du match opposant les Clippers aux Bucks. Le modèle s’est concentré sur trois points demandés par le joueur : réactivité, explosivité et légèreté.

Voici donc ce premier coloris baptisé « Alpha Predator », doté d’une unité d’amorti « Fuelcell » comme sur la Kawhi II, avec une tige en matériaux synthétiques et un chausson moulé en néoprène. La tige noire est ainsi complétée de touche de blanc et rouge, comme sur la semelle ou la languette, sur laquelle ressort le logo « New Balance ».

La Kawhi III sortira le 10 février sur le territoire US au prix de 160 dollars.

(Via SneakerNews)

