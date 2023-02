Joueurs du mois : Joel Embiid et Nikola Jokic à l’honneur ensemble

Après les Rookies du mois (Paolo Banchero et Keegan Murray), la NBA vient d’annoncer les Joueurs du mois. Et sans trop de surprise, elle a encore mis à l’honneur Joel Embiid dans la conférence Est.

Déjà désigné « Player of The Month » pour décembre, le pivot de Philadelphie a ainsi été le meilleur scoreur de la ligue en janvier, avec 34.9 points, 10.7 rebonds et 3.2 passes de moyenne, à 55% de réussite au tir dont 42% de loin. Joel Embiid a pourtant raté 4 des 14 matchs disputés en janvier par Philadelphie mais son impact lorsqu’il a été présent fut tel qu’il a pris le meilleur sur Bam Adebayo (Miami), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jalen Brunson (New York), Darius Garland (Cleveland), Kyrie Irving (Brooklyn) et Jayson Tatum (Boston).

Surtout, les Sixers ont remporté 8 des 10 matchs qu’il a disputés, et 11 de leurs 14 matchs sur le mois.

À l’Ouest, c’est Nikola Jokic qui a été choisi par la NBA. C’est une première cette saison pour le pivot de Denver, qui a lui tourné à 24.0 points, 11.6 rebonds et 11.3 passes sur le mois de janvier.

Lui aussi a manqué 4 matchs sur les 16 disputés par son équipe. Mais les Nuggets sont en tête de leur conférence et ils ont remporté 10 des 12 matchs qu’il a joués, de quoi lui permettre de prendre le meilleur sur Anthony Edwards (Minnesota), De’Aaron Fox et Domantas Sabonis (Sacramento), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), LeBron James (LA Lakers), Kawhi Leonard (LA Clippers), Damian Lillard (Portland) et Lauri Markkanen (Utah).