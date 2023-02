Dans la foulée, Donovan Mitchell et Cleveland accueillent Ja Morant et Memphis (01h30) tandis que les Knicks reçoivent de leur côté le Heat (01h30, beIN Sports Max 4).

À 03h00, le choc entre Denver et Golden State risque d’être amputé de quelques joueurs. On sait ainsi déjà que Klay Thompson ne sera pas de la partie, et c’est l’incertitude pour Stephen Curry et Draymond Green…

Par contre, il ne devrait pas y avoir d’absents de marque pour l’affiche Bucks – Clippers (04h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Indiana – LA Lakers

01h30 | Cleveland – Memphis

01h30 | New York – Miami (beIN Sports Max 4)

02h00 | Chicago – Charlotte

02h30 | Dallas – New Orleans

03h00 | Denver – Golden State

04h00 | Milwaukee – LA Clippers (beIN Sports 1)