All-Star Game 2023 | Quatre petits nouveaux parmi les remplaçants

Une semaine après les titulaires, voilà que la NBA a dévoilé le nom des 14 remplaçants du All-Star Game 2023, qui seront ensuite dispatchés entre la Team LeBron et la Team Giannis, juste avant l’entre-deux du 19 février prochain, à Salt Lake City.

Pas de surprise à l’Est, où l’on retrouve bien sûr Joel Embiid (6e sélection) et Jaylen Brown (2e sélection), les deux grands « oubliés » du cinq de départ. Ils sont accompagnés de DeMar DeRozan (6e sélection), Bam Adebayo (2e sélection), Jrue Holiday (2e sélection), Julius Randle (2e sélection) et Tyrese Haliburton (1e sélection).

À l’Ouest, les spectaculaires Ja Morant (2e sélection) et Shai Gilgeous-Alexander (1e sélection) seront évidemment de la partie, au même titre que Paul George (8e sélection), Damian Lillard (7e sélection), Domantas Sabonis (3e sélection), Jaren Jackson Jr. (1e sélection) et Lauri Markkanen (1e sélection).

Markkanen à domicile, Holiday de retour, Memphis voit double

La première information à retenir, c’est la présence de Lauri Markkanen, l’intérieur du Jazz, qui évoluera donc « à domicile » dans un peu plus de deux semaines, en plus d’effectuer ses débuts en tant que All-Star. Mais le Finlandais ne sera pas le seul à découvrir l’événement, puisque Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) fêtera lui aussi sa première étoile dans l’Utah, tout comme Tyrese Haliburton (Pacers) et Jaren Jackson Jr. (Grizzlies).

Au rayon des absences, on peut mentionner les noms de Kawhi Leonard, Anthony Davis, Devin Booker, De’Aaron Fox, Anthony Edwards ou encore Jamal Murray et Aaron Gordon à l’Ouest, ainsi que ceux de James Harden, Jimmy Butler, Trae Young, Pascal Siakam, Zach LaVine, Jalen Brunson, Dejounte Murray ou encore Darius Garland à l’Est.

Enfin, soulignons que Jrue Holiday redevient All-Star dix ans après sa première sélection et cet écart entre deux capes est tout simplement un record NBA. Autre point à noter : le fait que Memphis aura deux représentants, à l’instar de Boston, Brooklyn et Milwaukee.

CONFÉRENCE OUEST

Titulaires — Luka Doncic (Mavericks), Stephen Curry (Warriors), LeBron James (Lakers), Zion Williamson (Pelicans), Nikola Jokic (Nuggets).

Remplaçants — Ja Morant (Grizzlies), Damian Lillard (Blazers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Paul George (Clippers), Lauri Markkanen (Jazz), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Domantas Sabonis (Kings).

CONFÉRENCE EST

Titulaires — Kyrie Irving (Nets), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jayson Tatum (Celtics), Kevin Durant (Nets), Giannis Antetokounmpo (Bucks).

Remplaçants — Tyrese Haliburton (Pacers), Jrue Holiday (Bucks), Jaylen Brown (Celtics), DeMar DeRozan (Bulls), Julius Randle (Knicks), Bam Adebayo (Heat), Joel Embiid (Sixers).