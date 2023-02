Trae Young sous son meilleur jour face à son mentor

Atlanta avait besoin d’un grand Trae Young pour relancer la machine deux jours après un court revers à Portland (129-125). Sur le parquet des Suns, le meneur a pris toute la lumière, éclipsant un Chris Paul pas dans son assiette (3 points, 3 passes décisives en 27 minutes) qui a assisté, impuissant, à la démonstration de force de son disciple, auteur de 20 points à 8/17 au tir dont 3/3 à 3-points et 12 passes décisives en 27 minutes, et de son premier lieutenant Dejounte Murray (21 points, 8 passes décisives et un +/- à +40 !).

« On fait ce qu’on à faire. Ça commence avec lui. C’est un incroyable passeur », a confié Dejounte Murray en pointant son meneur du doigt après la rencontre. « On a essayé de rester soudés pour aller chercher la victoire. C’est la tête du serpent, il est venu, il a impliqué les autres et ça m’a aussi facilité la tâche ».

Les statistiques grossissent

Cerise sur le gâteau, Trae Young a atteint cette nuit la barre des 3 000 passes en carrière, devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à cumuler 8 000 points, 3 000 passes et 1 000 rebonds derrière LeBron James.

« C’est cool, même si pour moi, les victoires signifient plus que les stats », a nuancé l’intéressé. « À chaque fois que tu es mentionné aux côtés de grands joueurs, c’est une récompense pour le travail que tu accomplis en dehors du terrain, pendant l’été, et que tu transfères sur le terrain. Ça signifie beaucoup pour moi et j’espère aussi pour mes coéquipiers parce que c’est aussi pour ça que je le fais. Tu ne peux pas réussir une passe décisive sans tes coéquipiers, c’est ma ligne de stats préférée vis-à-vis de ça. Je mets un point d’honneur à impliquer mes coéquipiers tout en scorant quand c’est nécessaire. Mais je ne serais rien sans eux ».

Une déclaration digne de Chris Paul, le maître passeur qui était il y a encore peu de temps le mentor de Trae Young avant que celui-ci ne devienne la superstar NBA qu’il est aujourd’hui. Lorsqu’il était encore au lycée, il avait marqué son aîné à « l’Elite Point Guard Camp », organisé par CP3.

Des airs de passation de pouvoir

Le fait de retrouver l’un des joueurs à qui il doit le plus était sans doute une motivation supplémentaire pour le meneur des Hawks, qui semblait surmotivé cette nuit.

« C’est toujours spécial d’affronter CP. C’est l’un des joueurs les plus cérébraux du jeu, donc c’est toujours comme une partie d’échecs quand on joue contre lui. En tant que meneur de jeu, vous devez être plus malin que l’autre et mener votre équipe à la victoire. C’est le général ultime », avait-il glissé avant la rencontre. « Il a toujours été une source d’inspiration. Même au lycée, quand j’allais à ses camps comme l’un des meilleurs meneurs de mon âge, on parlait beaucoup. Il me donnait beaucoup de conseils à l’époque. Même à l’université, on s’envoyait des SMS et des choses comme ça. Il a toujours été comme un grand frère pour moi et je l’ai toujours apprécié pour ça ».

L’heure n’est pas encore à la passation de pouvoir mais on s’en rapproche drôlement.