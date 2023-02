Pour Kyrie Irving, les Celtics sont en mission

Se déplacer à Boston sans Kevin Durant, ni Ben Simmons et T.J. Warren, et alors que les Celtics sortaient de trois jours de repos, n’était vraiment pas un cadeau pour les Nets. Cela s’est vite transformé en cauchemar.

À la fin du premier quart-temps, Brooklyn accusait déjà 30 points de retard ! Trois quart-temps plus tard, les troupes de Jacque Vaughn ont quitté le TD Garden avec une défaite de 43 points et un sentiment clair et amer : ils ne sont jamais entrés dans la rencontre.

« Ils ont frappé les premiers, ils ont frappé fort et ça fait mal », commente le coach des Nets au New York Post. « On n’a pas su réagir et répondre comme on l’avait fait dans le passé. J’ai dit à mes joueurs que j’étais déçu de moi-même. 46-16 en premier quart-temps ? C’est de ma faute s’ils n’ont pas suivi le plan de jeu. Je n’ai pas fait mon boulot. Il nous a manqué de l’énergie et des efforts nécessaires pour battre cette équipe, du début à la fin. »

« On s’est fait botter les fesses », glisse un Nic Claxton plus synthétique. Si Jacque Vaughn prend la responsabilité de la défaite des Nets, par manque de préparation, Kyrie Irving, lui, a insisté sur celle réussie de Boston.

10-0 Boston…

Les Celtics ont dominé de la tête et des épaules cette partie, sans jamais trembler, en réalisant le match parfait. Ils l’ont abordé avec une intensité et une volonté qui ont impressionné le meneur de jeu.

« On a affronté une équipe très motivée de Boston. C’est évident qu’ils veulent le titre », constate le champion 2016, encore chahuté par le public de Boston. « Ils ne perdent pas de temps pendant cette saison régulière. J’ai eu le sentiment qu’on était une équipe comme une autre, alors qu’on ne peut pas être comme ça. On doit faire partie des formations qui leur tiennent tête, qui montrent qu’on est des rivaux pour eux. »

Lors des deux premières défaites face aux Celtics cette saison (onze points d’écart à chaque fois), les Nets avaient été bien plus résistants, même sans Kevin Durant début janvier.

Mais Boston reste au-dessus et c’est une tendance lourde puisque, saison régulière et playoffs confondus, les finalistes 2022 ont gagné les dix derniers matches entre les deux équipes. Le dernier succès des Nets remonte à novembre 2021.