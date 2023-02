Pat Riley compare les carrières de Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James

Pat Riley a connu une carrière d’une telle longévité qu’il a pu à la fois côtoyer Kareem Abdul-Jabbar (en tant qu’adversaire puis coach) et LeBron James (en tant que président du Heat).

Du coup, avec le deuxième qui fond comme une flèche sur le record du premier, l’ancien coach gominé des Knicks et du Heat a forcément des choses intéressantes à dire, sur le parallèle insensé qui lie KAJ à LeBron. D’une icône à une autre…

« Kareem n’a jamais été un potentiel, il a toujours été un grand joueur », établit d’emblée Pat Riley pour l’AP. « C’était évident. Quand tu es un grand joueur dès le lycée, puis à l’université, puis chez les pros… Il y a peu de joueurs comme ça. Une poignée. Deux poignées au mieux ! »

« Quand on pense à tous les points que Kareem a marqués, et ce, avec quoi, un tir à 3-points ? »

Dans sa 20e saison, LeBron James n’est plus qu’à 89 points du record « all time » de KAJ. Avec les Lakers qui jouent les Pacers cette nuit, puis les Pelicans ce samedi, avant de recevoir le Thunder mardi prochain, il semblerait que le King puisse faire un clin d’oeil au destin, en battant ce record face aux Bucks (la première équipe de Kareem Abdul-Jabbar) jeudi prochain.

Une perspective qui ne fait pas peur au pivot légendaire des Lakers, qui se réjouit au contraire de voir quelqu’un d’autre prendre le relais.

« Quand j’ai battu le record de Wilt Chamberlain en 1984, l’année de naissance de LeBron, ça avait gêné Wilt qui avait vécu une rivalité à sens unique face à moi, avec tout le succès que j’ai connu en NBA. Mais je ne ressens pas ça pour LeBron. Non seulement je veux célébrer cet accomplissement mais je veux louer ses qualités sans équivoque. »

Si leur relation personnelle ne s’en tient vraiment qu’aux politesses d’usage, les deux hommes ont tout de même beaucoup de points communs : ils ont tous deux agi pour la justice sociale et contre les inégalités raciales, ils ont tous les deux disputé vingt saisons en NBA et les deux hommes ont porté (ou vont porter) la tunique des Lakers au moment de devenir le meilleur scoreur de l’histoire !

« Il faut toujours reconnaître ceux qui nous ont précédé, ceux qui ont ouvert la voie », explique Darvin Ham. « Quand on pense à tous les points que Kareem a marqués, et ce, avec quoi, un tir à 3-points ? Pensez à ça, ça fait réfléchir, et les gamins d’aujourd’hui apprennent à connaître une autre ère. C’est une éducation de très haut niveau du basket, et particulièrement du basket NBA. »

« J’espère que les gens se rendent bien compte du parcours de Kareem »

Lors de leur réunion à Hawaï l’été passé, les Lakers du « Showtime » ont accueilli Kareem Abdul-Jabbar en fanfare, comme à l’époque de son nouveau record en 1984 ! Et le pivot, actuellement âgé de 75 ans, a visiblement apprécié son séjour sous les tropiques avec ses anciens camarades…

« Il a été touché de cet accueil parce qu’il était à part, il est à part », poursuit Pat Riley. « Il était traité comme un patriarche par tous les joueurs. C’était une super semaine pour lui. Il était impliqué, il a participé à tout ce qu’on a fait et a donné des discours spontanés. Bien qu’il soit timide. Mais il était très à l’aise avec notre groupe. »

Figure tutélaire de la NBA depuis son arrivée sur les parquets pros du côté de Milwaukee en 1969, après quatre années de domination sans partage avec UCLA, Lew Alcindor, devenu Kareem Abdul-Jabbar après sa conversion à l’islam, a jeté les bases du basket moderne à bien des égards.

Une voie royale dans laquelle s’est engouffrée « The Chosen One », bientôt sacré « King James ».

« Maintenant, c’est au tour de LeBron, et c’est bien normal, avec sa carrière unique et l’opportunité de devenir le meilleur scoreur de l’histoire. La préparation, les voyages, les chefs personnels, les entraîneurs individuels, tout ça a été mis en place depuis Kareem. J’espère que les gens se rendent bien compte de l’histoire de Kareem, et combien elle est différente [de celle de LeBron] », conclut Pat Riley. « Il a été à l’université pendant quatre ans quand LeBron est arrivé du lycée. Mais ils ont été dominateurs tous les deux dès le premier jour. Ils ont tous deux été de grands joueurs dès leurs débuts. »