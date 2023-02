L’un des derniers modèles hybrides conçus par la marque au Jumpman confirme son retour en force en 2023. Après la version « celtique » dévoilée cette semaine, voici un nouveau coloris « Infrarouge » plutôt réussi.

Celui-ci est babillé d’une tige noire assortie de finitions en rouge. La base de la tige en cuir verni ressort en blanc, tandis que la semelle s’affiche en gris et rouge. A noter que la paire n’est pour l’instant prévue qu’en tailles intermédiaires, pour une sortie prévue courant 2023.

(Via SneakerNews)

