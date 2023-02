Une nouvelle Shaq Attaq « Black Azur »

La Shaq Attaq a fait son retour en grande pompe en décembre dernier, et a déjà marqué l’actualité avec ces coloris « Superman » ou « Street Fighter ». La voici de retour dans un coloris « Black Azur » plus classique.

Celui-ci est composé d’une tige en cuir noir avec un Reebook blanc sur l’empeigne et complété par des finitions en bleu « azur » au niveau du col, du « Pump » sur la languette et du logo du Shaq au niveau du talon.

Sortie prévue le 10 février sur le site de Reebok France à 180 euros.

(Via SneakerNews)

