Les sept joueurs qui toucheront une prime s’ils sont All-Stars

C’est demain que la NBA va dévoiler la liste des 14 remplaçants pour le All-Star Game 2023 de Salt Lake City, qui aura lieu le 19 février prochain. Qui accompagnera LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Stephen Curry, Kyrie Irving, Luka Doncic, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Jayson Tatum et Zion Williamson ?

Ce sont les coachs qui vont décider, et ces choix peuvent offrir des bonus à sept joueurs, comme le note ESPN.

Deux d’entre eux (Buddy Hield et Collin Sexton) n’ont aucune chance d’être choisis, et donc de toucher leur bonus. Pour les cinq autres, en revanche, il y a de bonnes chances que ça se fasse.

Ça devrait par exemple être le cas de Jaylen Brown, qui va toucher 1.5 million de dollars s’il est sélectionné pour le All-Star Game, ce qui semble acquis. Il devra toutefois jouer 65 matchs pour débloquer ce 13e mois, mais comme il a déjà disputé 45 rencontres cette saison, il ne devrait pas avoir trop de mal à y arriver.

Domantas Sabonis devrait aussi être de la partie, et donc toucher un bonus de 1.3 millions de dollars.

Pour les trois derniers, en revanche, c’est moins certain. Jrue Holiday et Julius Randle sont ainsi en balance. Pour le meneur de Milwaukee, dont le contrat est bourré de clauses du genre, une sélection au All-Star Game rapporterait 324 000 dollars. Pour l’intérieur des Knicks, on parle de 1.2 million de dollars en cas de sélection.

À l’Ouest, c’est le banquier d’Aaron Gordon qui attend le choix des coachs avec impatience. Car s’il est choisi, l’ailier des Nuggets touchera un bonus de 600 000 dollars et ça sera paradoxalement une mauvaise affaire pour les Nuggets, car leur facture de la « luxury tax » s’alourdira par contre de 1.5 million de dollars.