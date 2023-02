Dorian Finney-Smith : « Ma fille me demande si je vais être échangé »

À huit jours de la fin de la période des transferts, les rumeurs s’accentuent, et à Dallas, on sait que Mark Cuban est un spécialiste des « deals » de dernière minute. Le patron de Dallas n’est pas un frileux, et ces derniers jours, on évoquait un intérêt pour… Deandre Ayton.

Du côté des Mavericks, les monnaies d’échange ne manquent pas, et même Dorian Finney-Smith, prolongé il y a 12 mois, pourrait faire les frais d’un énième « blockbuster trade » cher à Mark Cuban.

« Évidemment, avant toute chose, je sais que c’est un business explique l’ailier des Mavericks à propos des rumeurs. « J’ai la chance, et je suis l’un des plus chanceux, d’être au même endroit depuis le début de ma carrière. Ce ne sont que des bruits extérieurs. Ma famille, ma fille de 12 ans, qui va sur Internet, voit mon nom apparaître sur des sites Web et des choses comme ça. Elle me demande si je vais être échangé et des choses comme ça, mais ça fait partie de tout ça… Je n’en ai pas encore fait l’expérience, personnellement, mais je sais que cela va très probablement arriver. J’espère que non, mais on ne sait jamais. »

Sa fille se demande où elle va finir ses études

Père très jeune, l’ailier des Mavericks raconte que sa fille et lui en avaient déjà discuté la saison passée. Longtemps, Dorian Finney-Smith avait cru être transféré, alors qu’au contraire, Mark Cuban lui avait offert une belle prolongation de contrat.

« L’année dernière, probablement davantage encore parce que les dirigeants essayaient [aussi] de trouver un accord pour ma prolongation de contrat. Mais cela fait partie de ces choses où elle se demande où nous pourrions déménager ou si elle pourrait avoir à finir ses études ici. J’essaie juste d’être honnête avec elle, de lui expliquer les affaires. Elle ne contrôle rien. Elle n’a rien fait. C’est comme ça. »

Pour l’ailier des Mavericks, son début de carrière, incertain, avait habitué les siens à être sur le qui-vive. Et paradoxalement, c’est douze mois après avoir été prolongé pour quatre ans qu’il pourrait être transféré.

« Ma famille sait que je n’y prête pas attention » assure-t-il toutefois à propos des rumeurs. « Ma famille sait qu’il ne faut pas le faire parce que nous avons déjà été dans cette situation. J’ai joué avec trois contrats minimum mes trois premières années. Ils étaient non garantis, donc j’ai toujours eu l’impression d’avoir cette pression qui me permet d’apprécier chaque moment et de m’assurer que je joue bien »