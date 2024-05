La défense des Clippers hausse le ton

Menés de 19 points au cours du deuxième quart-temps, les Clippers ont pourtant réussi à s’imposer face aux Bulls (108-103) malgré une adresse au tir décevante : 39.8% dont 27.3% à 3-points. Et quand on est maladroit, ce sont les « stops » qui permettent de faire la différence, et de compenser.

La preuve avec les Clippers qui n’ont concédé qu’un seul panier dans les trois dernières minutes. Une fin de match maitrisée sur le plan défensif, qui permet aux hommes de Tyronn Lue d’empocher une sixième victoire sur les sept derniers matchs. De quoi satisfaire Kawhi Leonard.

« Nous avons fait des stops en fin de match. Nous les avons limités à un seul tir, nous avons mis du rythme et mis nos shoots » a expliqué la star des Clippers, à propos de ce « money time ».

Preuve que la défense a été efficace, ils ont limité les Bulls à 45 points en seconde mi-temps mais aussi provoqué un total de 20 pertes de balles chez les hommes de Billy Donovan. Comme la dernière par Kawhi Leonard sur Zach LaVine à cinq secondes de la fin.

Une défense sur demi-terrain qui revient

« Si nous avons gagné, c’est parce que notre défense a répondu présente et qu’elle nous a portés dans un soir comme celui-ci » a ainsi déclaré Paul George. « Le luxe, c’est que nous avons des gars qui peuvent marquer dans la plupart des matchs. Je pense que nous avons trouvé notre rythme grâce à notre défense et que cela nous a permis de rester dans le match ».

Il faut dire que la défense de Los Angeles avait connu un gros coup de moins bien. Du 23 décembre au 20 janvier, les Clippers étaient ainsi la 4e pire défense NBA sur demi-terrain de la ligue. C’était d’autant plus surprenant qu’ils étaient dans le Top 5 des meilleures équipes de cette catégorie pendant une majeure partie de la saison. Pour retrouver agressivité et mobilité, Lue a opté pour le « small ball ».

« Nous avons utilisé un cinq plutôt petit et je pense que ce cinq a fait un très bon travail pour nous ramener dans le match » a expliqué Tyronn Lue. « Défensivement, ça nous a permis de revenir dans le match, de jouer en transition et d’obtenir quelques paniers faciles, ce qui nous a permis de nous mettre en marche ».

Une défense qui répond de nouveau présente alors que les Clippers sont de retour au complet. Loin d’être un hasard.

« C’est juste le fait que nous soyons plus confiants et donc meilleurs » juge Robert Covington. « C’était la chose la plus importante : faire confiance au processus, au jeu et aux autres. Une fois que nous avons commencé à le faire, nous avons commencé à voir le changement dans notre façon de jouer et tout le reste ».

Une défense qui pourra réellement se tester lors des prochaines échéances car les 13 prochains matchs des Clippers seront tous face à des équipes aux bilans positifs : Milwaukee, New York, Brooklyn, Dallas, Milwaukee, Golden State, Phoenix, Sacramento, Denver, Minnesota, Golden State, Sacramento et Memphis.