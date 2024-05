Un retour encore lointain pour Kevin Porter Jr.

Blessé au gros orteil gauche le 11 janvier, suite à un contact avec son coéquipier Jae’Sean Tate, qui avait été poussé par Malik Monk, Kevin Porter Jr. est déjà à l’infirmerie depuis maintenant trois semaines.

Néanmoins, il ne semble pas encore voir le bout du tunnel puisqu’il n’a toujours pas repris l’entraînement et n’a aucune date de retour en tête…

« C’est simplement irrité et c’est quelque chose qui est en lien avec mon articulation, mais ça va le faire », assure-t-il au Houston Chronicle. « On regarde ça au quotidien. En attendant de m’entraîner, parfois je shoote et je dribble. Je reste prêt pour l’être totalement quand ce sera le moment de revenir. »

Le joueur de Houston a déjà manqué neuf matches d’affilée et, plus frustrant encore, sa blessure est arrivée à un moment où il brillait. Il restait sur des statistiques de 22.7 points à 50 % de réussite au shoot (41 % à 3-pts), 6 passes et 5.4 rebonds de moyenne sur les dix rencontres avant ce 11 janvier.

« C’est toujours chiant, mais les blessures ça fait partie du jeu. J’essaie de rester lucide avec ces choses-là, il ne faut pas s’emballer ni s’effondrer. Je reste calme pour garder le bon état d’esprit. »

Kevin Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.4 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.2 0.4 15.6 2022-23 HOU 10 34 39.8 36.0 81.0 1.8 4.5 6.3 5.1 2.7 1.4 3.5 0.3 19.7 Total 147 29 42.2 35.3 70.2 0.7 3.3 4.0 4.8 2.6 1.0 2.8 0.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.