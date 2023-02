Blessure de Cade Cunningham : les Pistons obtiennent une enveloppe de 5.3 millions de dollars

Voilà qui ne devrait pas changer la fin de saison des Pistons mais la somme est toujours bonne à prendre.

Selon The Athletic, la NBA vient d’accorder une enveloppe de 5.3 millions de dollars à la franchise du Michigan. Il s’agit d’une « Disabled Player Exception » accordée en raison de la blessure de Cade Cunningham.

Celui-ci a été opéré d’une fracture de fatigue au tibia à la mi-décembre et son absence pour le restant de la saison a été officialisée depuis. Son équipe, actuellement dernière de la conférence Est (13 victoires – 39 défaites), a jusqu’au 10 mars prochain pour utiliser la somme en question.

Bien que cette dernière offre de la flexibilité au niveau du « cap », elle n’ouvre pas de place supplémentaire au sein de l’effectif. Le club doit ainsi avoir une place disponible pour utiliser cette exception dans l’optique d’ajouter un joueur. À voir si les Pistons l’utilisent d’ici le 9 février prochain, date limite des transferts.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.