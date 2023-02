La première chaussure signature de Luka Doncic va prochainement bénéficier d’un coloris historique, le coloris « Safari », imaginé par Tinker Hatfield en 1987 ! 36 ans plus tard, c’est donc la Luka 1 qui va en porter les couleurs.

La tige en blanc et noir assez classique se distingue par sa base, avec un imprimé « éléphant » sur la chaussure droite et un imprimé « Safari » sur la chaussure gauche. Les autres finitions ressortent en orange comme les logos et inscriptions ou encore les inserts en TPU sur la semelle.

La Luka 1 « Safari » est annoncé pour le 20 février à 110 dollars en tailles adultes.

(Via SneakerNews)

