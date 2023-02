Chris Silva à la relance à Dallas

Après avoir réussi à se montrer dans la rotation du Heat lors de sa saison rookie au Heat, en 2019/20, Chris Silva a très vite quitté les radars de la NBA. Tradé aux Kings en mars 2021 puis libéré un mois plus tard, le tonique intérieur gabonais est passé ensuite par Minnesota avant de revenir à Miami via des contrats de dix jours, et va tenter un nouveau retour dans la Grande Ligue.

Cette fois, ce sont les Mavs qui ont sollicité ses services en l’engageant sur les dix prochains jours. Il aura peut-être l’occasion de se montrer alors que Maxi Kleber (adducteurs) et Christian Wood (pouce) sont à l’infirmerie. Face à Detroit lundi soir, Jason Kidd a composé avec Dwight Powell et JaVale McGee pour sa rotation au poste 5.

On n’avait plus revu Chris Silva en NBA depuis la présaison et la double confrontation entre Atlanta et Milwaukee début octobre à Abu Dhabi. Il était resté à Atlanta ensuite, avec les College Park Skyhawks, franchise de G-League affiliée aux Hawks, tournant à 14.2 points, 7.6 rebonds et 2.3 passes décisives en 11 matchs de saison régulière.

Au cours des dix prochains jours, Dallas va recevoir New Orleans avant d’enchaîner un road-trip de cinq matchs qui passera par Golden State, Utah, les Clippers et Sacramento.