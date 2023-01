Rising Stars Challenge 2023 | Paolo Banchero, Scottie Barnes et Scoot Henderson en têtes d’affiche

À trois semaines de l’événement, la NBA vient de dévoiler le nom de ceux qui disputeront le Rising Stars Challenge 2023, cette rencontre qui regroupe les meilleurs rookies, sophomores et désormais joueurs de G-League.

Chez les rookies, aucune surprise. Paolo Banchero, N°1 de la dernière Draft et favori au titre de Rookie de l’année est là, tout comme Bennedict Mathurin, l’autre débutant vedette de cette saison. On retrouve également, dans l’ordre de leur draft, Jabari Smith Jr, Keegan Murray, Jaden Ivey, Jeremy Sochan, Jalen Williams, Jalen Duren, AJ Griffin, Walker Kessler et Andrew Nembhard (le seul drafté au second tour).

Principaux absents de cette édition : Chet Holmgren, blessé pour la saison, Shaedon Sharpe, Dyson Daniels et Johnny Davis, ou encore le Français Ousmane Dieng.

Côté sophomores, Scottie Barnes, Rookie de l’année en titre, est de la partie, au même titre que son dauphin Evan Mobley ou que Jalen Green. Sont aussi présents Josh Giddey, Franz Wagner, Alperen Sengun, Trey Murphy III, Quentin Grimes, Bones Hyland et Jose Alvarado (le seul non drafté).

Manquent donc à l’appel Cade Cunningham, Jalen Suggs, Jonathan Kuminga, Davion Mitchell, Ayo Dosunmu, Chris Duarte, Herb Jones, Corey Kispert, Cam Thomas ou encore Ziaire Williams.

Enfin, pour ce qui est des joueurs de G-League, on notera la présence du prospect star de l’Ignite Team, Scoot Henderson, mais aussi celle du Français Sidy Cissoko. Ils seront accompagnés de Kenneth Lofton Jr. (rookie non drafté des Grizzlies), Mac McClung (qui participera au Dunk Contest), Scotty Pippen Jr. (fils de Scottie, non drafté également mais chez les Lakers), Leonard Miller et Mojave King.

Pau Gasol, Deron Williams, Jason Terry et… Joakim Noah capitaines

Pour rappel, l’édition 2023 du Rising Stars Challenge sera identique à celle de l’année dernière et utilisera le format du « Elam Ending », dans un tournoi mettant aux prises quatre équipes composées de sept joueurs chacune (effectifs déterminés après une Draft). Elles s’affronteront dans deux demi-finales puis dans une finale, le vendredi 17 février prochain.

Lors des deux demi-finales, les équipes devront atteindre le score de 40, la première à le faire accédant à la finale. Les deux équipes victorieuses devront ensuite atteindre un score de 25 lors de l’ultime rencontre.

À noter que les capitaines des quatre équipes seront des anciennes gloires de la NBA : Pau Gasol, Deron Williams, Jason Terry et enfin Joakim Noah.

Récapitulatif des sélectionnés

— Rookies (11) : Paolo Banchero (Magic), Jalen Duren (Pistons), AJ Griffin (Hawks), Jaden Ivey (Pistons), Walker Kessler (Jazz), Bennedict Mathurin (Pacers), Keegan Murray (Kings), Andrew Nembhard (Pacers), Jabari Smith Jr. (Rockets), Jeremy Sochan (Spurs), Jalen Williams (Thunder).

— Sophomores (10) : Jose Alvarado (Pelicans), Scottie Barnes (Raptors), Josh Giddey (Thunder), Jalen Green (Rockets), Quentin Grimes (Rockets), Bones Hyland (Nuggets), Evan Mobley (Cavaliers), Trey Murphy III (Pelicans), Alperen Sengun (Rockets), Franz Wagner (Magic).

— G-League (7) : Sidy Cissoko, Mojave King, Scoot Henderson, Kenneth Lofton Jr, Mac McClung, Leonard Miller, Scotty Pippen Jr.