Kyrie Irving admiratif de la gestion de carrière de LeBron James

Pendant tout l’été, on a bien cru que Kyrie Irving allait retrouver LeBron James aux Lakers, et finalement il n’en a rien été… De l’eau a coulé sous les ponts depuis la « crise d’émancipation » du meneur des Nets, qui avait voulu quitter Cleveland pour devenir seul leader. On connaît la suite.

Depuis, Kyrie Irving a reconnu ses torts sur la forme, et cette nuit, au moment de la venue des Lakers, il a répété son admiration pour son ancien coéquipier.

« Je l’ai vraiment vu quand on jouait ensemble. Sa capacité à se préparer mentalement, émotionnellement, match après match, jour après jour… » raconte Kyrie Irving. « J’avais dit qu’il était difficile d’être LeBron James, ou n’importe quelle superstar, de l’industrie du divertissement, du sport, ou du monde des affaires, car tous les yeux sont rivés sur vous. Mais il gère ça extrêmement bien. »

« On a donné les clés du business à un gamin de 18 ans et maintenant qu’il en a 38, il domine toujours »

On ne peut pas en dire autant de Kyrie Irving, dont l’image a été sérieusement égratignée par ses prises de position, ses déclarations ou son passage raté à Boston. L’inverse d’un LeBron James qui n’a jamais quitté les sommets, et dont la popularité ne s’est jamais essoufflée.

« On a donné les clés du business à un gamin de 18 ans et maintenant qu’il en a 38, il domine toujours » admire le meneur. « Je ne pense pas que nous devrions être surpris. Je pense que nous devrions le féliciter et le célébrer le plus possible. Il faut continuer à profiter des shows qu’il offre parce qu’il n’en a plus pour très longtemps. À chaque fois qu’il décide de jouer, je profite du spectacle. Et j’aurais aimé que nous ayons la chance de jouer l’un contre l’autre, mais qui sait ce qui peut arriver pour la suite ? »

Si Kyrie Irving fait référence à des retrouvailles en finale NBA, cela n’en prend pas le chemin…

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.