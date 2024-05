O.G. Anunoby reste à l’infirmerie

Touché au poignet gauche contre les Warriors le 27 janvier, O.G. Anunoby n’a ensuite pas participé aux rencontres à Portland et Phoenix. Et son retour n’est pas pour tout de suite puisque l’ailier des Raptors va encore rester à l’infirmerie quelques jours de plus.

La franchise canadienne a en effet confirmé qu’il allait ainsi manquer la fin du « road trip » de la franchise et les prochains déplacements à Utah, Houston et Memphis d’ici la fin de cette semaine.

On reverra donc au mieux O.G. Anunoby (16.9 points, 5.5 rebonds et 2.1 interceptions de moyenne) le 8 février pour la réception des Spurs. Si l’ailier britannique est toutefois toujours un joueur de Toronto car son nom circule dans les rumeurs de transfert, notamment du côté de New York.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 Total 418 29 47.4 37.6 74.5 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.