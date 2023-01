Hugo Besson voudrait quitter Boulogne-Levallois…

Surprise ! Selon Ouest-France, Hugo Besson a l’intention de quitter Boulogne-Levallois. Un accord de principe aurait même été conclu avec le club de Fuenlabrada, dernier de la Liga Endesa, sans être finalisé.

Ouest-France explique ainsi qu’Hugo Besson ne devrait finalement pas rejoindre le club espagnol, mais qu’il a tout de même manifesté son envie de partir aux dirigeants de Boulogne-Levallois…

Un choix étonnant donc, en pleine saison, car le Français semblait avoir trouvé sa place dans l’effectif de Vincent Collet, affichant 13.4 points, 3.5 rebonds et 2.5 passes de moyenne en sortie de banc (à 51% aux tirs, 36% à 3-points et 87% aux lancers), chez les Mets 92.

Dans le sillage de Victor Wembanyama, l’équipe francilienne se classe d’ailleurs à la deuxième place de Betclic Élite (14 victoires, 5 défaites), derrière Monaco, et Hugo Besson n’est pas étranger à ces bons résultats, en plus d’avoir pas mal de visibilité en Europe et surtout aux États-Unis.

Mais le 58e choix de la Draft 2022 espère encore sans doute davantage de responsabilités en attaque.