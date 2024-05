Joueurs de la semaine | Les scoreurs Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard à l’honneur

Pas trop de surprise pour les traditionnels « Joueurs de la semaine » de la NBA, décernés chaque lundi.

À l’Est, c’est évidemment Giannis Antetokounmpo qui a été choisi, avec les quatre victoires en quatre sorties des Bucks (Detroit, Denver, Indiana et New Orleans), et surtout des moyennes toujours aussi impressionnantes pour le « Greek Freak » : 38.3 points, 12.8 rebonds et 4.5 passes.

À l’Ouest, c’est Damian Lillard qui est désigné. Les Blazers ont gagné deux matchs sur trois (San Antonio et Utah, défaite contre Toronto) et le meneur a surtout claqué le match à +60 points les plus efficace de l’histoire face au Jazz. De quoi tourner à 42.3 points et 7.7 passes décisives de moyenne, à 63% de réussite au tir !

C’est la 15e fois que le meneur de Portland est ainsi désigné « Joueur de la semaine » en NBA alors que c’est la 20e fois pour Giannis Antetokounmpo.